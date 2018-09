8 settembre 2018 17:15 Ryanair: niente costi aggiuntivi sul bagaglio a mano per le prenotazioni entro il 31 agosto Dietrofront della compagnia irlandese, che conferma lʼapplicazione delle nuove regole solo a chi ha prenotato un volo dopo il primo settembre

Buone notizie per chi ha prenotato un volo Ryanair entro il 31 agosto: le nuove regole sul bagaglio a mano in vigore dal primo novembre avranno effetto solo sulle prenotazioni effettuate a partire dal primo settembre. Rimane valido, dunque, l'annuncio del 23 agosto, che era stato smentito dalla stessa compagnia irlandese. In una mail inviata ai clienti, infatti, era stata annunciata l'applicazione retroattiva dei costi aggiuntivi, ora annullata.

Costi aggiuntiviLe nuove regole della compagnia irlandese, in vigore dal primo novembre e annunciate per ridurre i ritardi, prevedono la possibilità di portare a bordo solo una piccola borsa personale (40x20x25 centimetri) da posizionare sotto il sedile di fronte a sé durante il volo. Chi volesse aggiungere un secondo bagaglio di peso inferiore a 10 chili (il tradizionale bagaglio a mano) dovrà acquistare l'imbarco prioritario, che costerà 6 euro nel corso della prenotazione e 8 euro successivamente. Altrimenti potrà farlo imbarcare in stiva pagando 8 euro in fase di prenotazione, 10 euro in un momento successivo o 20 durante il check-in in aeroporto.