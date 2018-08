Ryanair, nessun accordo con i piloti: trattativa interrotta

Finisce con un nulla di fatto la trattativa tra Ryanair e il sindacato dei piloti irlandesi. Il negoziato, che sembrava ormai a un passo dall'accordo, si è chiuso senza una soluzione condivisa, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, e non riprenderà prima della prossima settimana, anche se ancora non è stato fissato alcun appuntamento. Un'intesa viene considerata essenziale in Irlanda per risolvere le dispute tra l'azienda e i piloti in tutta Europa.