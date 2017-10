Ryanair, Antitrust: "La compagnia dia informazioni chiare su voli e rimborsi"

Le misure sono state imposte dall'Autorità dopo il caos delle scorse settimane. La compagnia deve adeguarsi entro dieci giorni, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate.



In particolare l'Antitrust, anche dopo l'avvio del procedimento istruttorio del 20 settembre 2017, ha rilevato che la compagnia "ha continuato a diffondere in modalità incomplete, non trasparenti e fuorvianti, le informazioni sul diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri italiani" in merito alle cancellazioni dei voli "operate da Ryanair, in larga misura riconducibili a ragioni organizzative e gestionali".



A giudizio dell'Autorità, "tale condotta, rivestendo i caratteri dell'attualità, appare suscettibile di provocare un danno grave e irreparabile ai consumatori, ostacolando l'esercizio del diritto alla compensazione pecuniaria".



Per tali motivi, è stato richiesto alla compagnia low cost di informare i consumatori italiani "con chiarezza" anche per quel che riguarda l'elenco completo delle date, delle tratte e del numero di ogni volo cancellato e la procedura da seguire per richiedere il rimborso, la modifica gratuita del volo e la compensazione pecuniaria.