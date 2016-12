Rottamazione cartelle Equitalia, boom di accessi sul sito web

Vero e proprio boom di accessi al sito Equitalia in vista della rottamazione delle cartelle. In poco più di tre settimane, afferma appunto Equitalia, sono stati oltre un milione gli accessi: dal 5 novembre, quando Equitalia ha pubblicato il modulo (nella versione precedente alla conversione in legge del decreto 193/2016) al 30, sono stati 1,1 milioni gli utenti che hanno visitato il sito internet della società di riscossione.

Il portale, spiegano - trasformato su input dell'ad di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini in un vero e proprio sportello online - ha una media di 600 mila visitatori al mese, , quasi raddoppiati a novembre, mese strategico non solo per Equitalia, ma anche per milioni di contribuenti che possono beneficiare della definizione agevolata di cartelle, avvisi e multe grazie alla legge 225/2016 che entra in vigore proprio sabato 3 dicembre.



Per agevolare chi vuole aderire ed evitare fastidiose attese agli sportelli, Equitalia prevede che si potra' pagare il debito, al netto della rottamazione, non solo agli sportelli della societa', ai tabaccai, nei circuiti Sisal o Lottomatica, alle poste o in banca, ma anche con la domiciliazione bancaria, sul sito www.gruppoequitalia.it, attraverso il proprio home banking e con la App Equiclick che ha superato i 20 mila download.