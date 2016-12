Roma resta prima per numero imprese

Roma resta la prima provincia in Italia per numero di imprese attive (346mila, il 6,7% del totale nazionale) seguita da Milano con 293mila sedi d'azienda. Sono dati di una ricerca della Camera di commercio del capoluogo lombardo, secondo la quale Milano è prima per numero di addetti: 1,9 milioni contro gli 1,4 di Roma. Terze sono Napoli per imprese (230mila) e Torino per addetti (698mila). La Lombardia genera il 23% dell'occupazione italiana.