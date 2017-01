Roma, le vittime delle quattro banche di nuovo in piazza: ridateci i nostri soldi

Tanti slogan contro il governo, Bankitalia e la Consob. I risparmiatori rimasti intrappolati dal fallimento delle quattro banche sono scesi di nuovo in piazza a Roma in una manifestazione organizzata dal Comitato vittime del decreto salva-banche per chiedere garanzie sui rimborsi. Oltre un centinaio di persone hanno aderito al sit-in per chiedere di riavere i loro soldi. Molti i cartelli contro Palazzo Koch, accusato di non aver vigilato.