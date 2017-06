Roma, da Fiumicino partiranno i primi voli low cost per gli Usa

Una piccola rivoluzione coinvolgerà il settore aereo dall'autunno. Sarà infatti possibile viaggiare low cost anche per le rotte intercontinentali. Dal 9 novembre la compagnia aerea Norwegian collegherà Fiumicino a New York - Newark (con tariffe a partire da 179 euro a tratta) e Los Angeles (tariffe da 199 euro), tasse incluse. Inoltre, dal 6 febbraio 2018 sarà possibile decollare da Roma Fiumicino anche alla volta di San Francisco - Oakland, a partire da 199 euro. Sono già più di 115mila i biglietti già in vendita a queste condizioni.