L'azienda con la migliore reputazione al mondo è Rolex: lo afferma il Reputation Institute, società internazionale che pubblica annualmente la classifica delle 100 aziende con la brand reputation più forte. Oltre al celebre marchio svizzero, sono Walt Disney e Google a piazzarsi rispettivamente in seconda e terza posizione. A rappresentare l'Italia ci pensa il 18esimo posto di Ferrero, seguito dal 32esimo di Armani.

Stando all'opinione dei consumatori, Rolex è leader mondiale per prodotti e servizi offerti, mentre Google avrebbe il miglior ambiente di lavoro. La responsabilità sociale è invece il punto forte di Walt Disney, che si è contraddistinta per azioni di beneficenza e volontariato per bambini e famiglie. La casa automobilistica tedesca BMW si piazza al 4o posto, nonostante il primo posto ottenuto nella classifica del 2015.