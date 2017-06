Riviste al rialzo le stime di crescita per l'Italia

In particolare il Governo Gentiloni prevede per il 2017 una crescita del Pil dell’1,1% ed un +1% per il 2018, a fronte del +1% avanzato dall’Organizzazione parigina per l’anno in corso e del +0,8% previsto per il 2018.



Secondo il Fondo monetario internazionale, invece, l’accelerazione della ripresa in atto nell’Eurozona - insieme a fattori come il bassi prezzi delle materie prime e il mantenimento della politica monetaria espansiva della Bce - contribuirà positivamente alla crescita economica dell’Italia in misura maggiore rispetto a quanto ci si aspettasse fino a qualche mese fa. Tanto che, secondo il FMI - quest’anno il nostro Paese potrebbe mettere a segno una crescita dell’1,3%, per poi però ridimensionarsi negli anni a seguire (2018-2020), intorno al +1% (nel bollettino di aprile il Fondo avanzava un +0,8% per il 2017).



In effetti, anche gli ultimi dati diffusi dall’Istat sembrano remare nella giusta direzione, almeno in parte. Nel primo trimestre del 2017 il Pil è infatti aumentato dello 0,4% sul trimestre precedente e dell’1,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (nell’Eurozona si sono registrati rispettivamente un +0,5% ed un +1,7%).



Anche gli ultimi dati relativi al mercato del lavoro lasciano tirare un sospiro di sollievo: il tasso di occupazione è salito dello 0,2% al 57,9%, quello di disoccupazione è diminuito dello 0,4%, scendendo all’11,1%. Rimane tuttavia stabile al 34% quello di disoccupazione giovanile.



Anche i consumi risultano in lieve risalita. Dopo la debacle registrata ad aprile (-0,6% congiunturale e -0,4% tendenziale), l’indice calcolato della Confcommercio ha rilevato un aumento mensile dello 0,4% a maggio e dello 0,2% rispetto allo stesso mese del 2016.