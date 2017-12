Risanamento ambientale Taranto, firmato protocollo intesa da 40 mln

Il ministro dell'Ambiente, Gianluca Galletti, quello per la Coesione territoriale, Claudio De Vincenti, e il commissario per le bonifiche di Taranto, Vera Corbelli, hanno firmato un protocollo d'intesa che prevede interventi da 40 milioni di euro per il risanamento ambientale di Taranto, dal Mar Piccolo al Quartiere Tamburi. I fondi saranno utilizzati per proseguire nel programma ambientale della città pugliese.