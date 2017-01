Ripresa modesta per il mercato delle auto: le vendite sono inferiori al 2007

03:00 - La crescita del numero delle automobili immatricolate a novembre è stata accolta freddamente. I veicoli venduti, seppure in aumento rispetto al 2013, sono comunque di gran lunga inferiori all'apice toccato nel 2007. Quando furono immatricolate circa 2 milioni e mezzo di auto. Numeri che preoccupano un settore che fattura il 12% del PIL, partecipa alle entrate fiscali nazionali per il 17% e dà lavoro oltre ad un milione di addetti.

Secondo le stime di Federauto, nel 2014 verranno immatricolati in Italia 1.360.000 nuovi veicoli: circa il 4,5% in più rispetto allo scorso anno. Il volume di vendite – seppure in crescita su base annua – è comunque, come osservato da un report del Centro Studi Promotor, nettamente inferiore rispetto al 2007 (-45,7%) e alla media degli ultimi 5 anni, quando i veicoli immatricolati erano mediamente 2.000.000 (il 35% in più rispetto a quelli registrati nel corso degli ultimi dodici mesi).

Spulciando i dati del ministero dei Trasporti emerge che la maggior parte delle automobili vendute da gennaio a novembre (263.931 veicoli; il 20%) è marchiato FIAT. Il Lingotto è così la prima casa automobilistica in Italia per numero di vendite. Distanti Volkswagen e Renault - rispettivamente seconda e terza - con una quota di mercato pari all'8,12% (102.942 unità) e al 5,95% (75.465).

Complice il basso numero delle nuove immatricolazioni, l'età media delle automobili circolanti è l'unica ad aver subito un “sensibile” aumento, passando dai 7 anni e 6 mesi del 2007 ai 9 anni e 9 mesi del 2013. La consistenza del parco circolante, osserva il Centro Studi Promotor, è infatti rimasta praticamente invariata.

Il volume globale delle vendite, che tiene conto dell'immatricolazione di autovetture nuove e dei trasferimenti di proprietà di quelle usate, potrebbe subire qualche variazione nei prossimi mesi: il 48% degli italiani ha dichiarato infatti l'intenzione di acquistare un'automobile nei prossimi due anni (il 27% è orientato verso un veicolo nuovo contro il 21% che invece sembra interessato all'acquisto di un'auto usata), secondo un sondaggio a cura dell'istituto Nielsen e diffuso a metà marzo (Automotive demand). Stando al report, il 46% degli italiani possiede una sola automobile; il 36% ne ha due e il 7% tre o anche di più. Il 10% non ne possiede nessuna. Dato, quest'ultimo, al di sotto della media dell'Unione europea (20%) e dove la situazione sembra essere diversa da quella italiana.

Da gennaio ad ottobre, in Germania sono state immatricolate 2.556.991 automobili (+3% su base annua). Un numero consistente destinato a superare la soglia dei 3 milioni, secondo la VDIK (l'associazione tedesca dei costruttori esteri). Più che soddisfacenti i risultati registrati in Gran Bretagna, dove nei primi dieci mesi dell'anno sono state immatricolate 2.137.910 (+9,5% su base annua).

Bene va anche in Spagna: a novembre le immatricolazioni sono infatti cresciute del 26,1% su base mensile e del 17,4% su quella annua, secondo l'Associazione dei costruttori e concessionari spagnoli (ANFAC). Nonostante gli incentivi previsti dal Plan PIVE introdotto da Madrid nel 2009, il volume di vendite – in crescita da quindici mesi consecutivi – resta comunque modesto: le immatricolazioni dovrebbero raggiungere le 865.000 unità a fine anno, secondo le stime più ottimiste.

Diverso il caso francese. A novembre sono state immatricolate 135.070 automobili (-2,3%). A pagare il prezzo più alto sono principalmente le case automobilistiche transalpine Renault e Citroen, rispettivamente in calo del 5 e dell'8,9%. Nonostante il calo del mese scorso, per il 2014 la Global Insight prevede una crescita del 2,3% rispetto al 2013 con l'immatricolazione di 1.830.000 nuovi veicoli. Circa il 10% in meno rispetto alla media delle vendite tra il 2003 e il 2007.