Ripresa ancora lenta, bene consumi e mercato del lavoro

In particolare, segnalano da via Cesare Balbo, nel primo trimestre 2016 la spesa delle famiglie residenti ha registrato una crescita dello 0,3% sul trimestre precedente. Crescite notevoli hanno interessato la spesa per i beni non durevoli, con un +0,7%, e quella per i beni durevoli, sebbene in rallentamento rispetto ai trimestri precedenti, +0,5%. Più esiguo, invece, l’aumento della spesa delle famiglie per i servizi, -0,2%, mentre segna una lieve contrazione quella per gli acquisti di beni semidurevoli, -0,1%.



Per quanto riguarda il mercato del lavoro, l’Istituto di statistica, ha rilevato un aumento sia degli occupati (+0,3% per gli uomini e +0,1% per le donne) che del tasso di disoccupazione (+0,1% ad aprile rispetto a marzo, all’11,7%), determinato soprattutto dall’aumento del tasso di disoccupazione della componente femminile al 12,8%. Ad aprile il numero di donne in cerca di occupazione è, infatti, aumentato del 4,5% mentre il numero delle inattive è diminuito dello 0,8%. La componente maschile ha invece riportato un calo del tasso di disoccupazione al 10,8% (-0,1% rispetto ad aprile).



Dati che indicano, appunto, un proseguo della crescita dell’economia italiana. Si parla comunque di un ritmo piuttosto lento, soprattutto a confronto di quello dei principali partner europei. Nel primo trimestre il Pil italiano è cresciuto dello 0,3% (su base congiunturale), contro il +0,8% della Spagna, il +0,7% della Germania, il +0,6% della Francia e il +0,5% (contro il +0,6% delle stime precedenti) dell’Eurozona.



Anche la dinamica dell’Eurozona è legata maggiormente ai consumi interni (le vendite al dettaglio hanno registrato un +0,7% nel primo trimestre) mentre sul commercio con l’estero pesa ancora il rallentamento delle economie emergenti. I dati del Central Plan Bureau, contenuti della nota dell’Istat, indicano per marzo un calo dello 0,5% del volume degli scambi commerciali mondiali, contribuendo negativamente al -1,7% registrato nell’intero trimestre.