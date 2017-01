Rimborsi obbligazioni banche fallite, oggi ultimo giorno richieste

Scade oggi il termine per presentare la domanda per il rimborso forfetario dell'80% delle obbligazioni subordinate delle 4 banche (etruria, Marche, Carife, Carichieti) azzerate con il salvataggio del novembre 2015. Al Fitd, che gestisce il fondo, sono pervenute circa 14mila pratiche, e al 30 dicembre ne sono state liquidate 2.648 per 35 milioni. Circa il 90% dei rimborsi è sotto i 20mila euro.