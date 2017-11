Rimborsi e offerte di regolarizzazione firmate Fisco, la truffa viaggia via mail

"Gentile contribuente, è l' Agenzia delle Entrate che le scrive". Più o meno, cominciano così le mail che stanno circolando a centinaia in questi giorni sul web per truffare i cittadini agitando lo spettro del Fisco. Ed è la stessa Agenzia a mettere in guardia i destinatari di questo " phishing ".

Molti di quelli che sono già stati bersagliati dalle mail truffaldine hanno infatti segnalato il caso ai funzionari del Fisco, che hanno subito fatto il possibile per far sapere che i loro uffici con questa operazione non c'entrano un bel niente.



Le mail incriminate chiedono ai cittadini di "attivare procedure di rimborso o di regolarizzare la loro posizione fiscale" inserendo un link "che, qualora cliccato, avvia il download di un virus che potrebbe danneggiare il computer - avvertono all'Agenzia -. Le Entrate invitano coloro che ricevono queste mail a cancellarle immediatamente".



Secondo le segnalazioni, i documenti che girano per le caselle di posta elettronica invitano "a scaricare un modulo per richiedere un rimborso parziale del canone tv" oppure chiedono di mettersi in regola "scaricando un apposito modulo e versando una determinata somma". Vengono poi indicati alcuni numeri telefonici di uffici delle Entrate. Tutto falso, dunque. Meglio cestinare tutto senza neanche aprire.