Rilancio, Dijsselbloem: "Debito Italia ancora molto alto,va ridotto"

Il presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem torna a esprimere le sue "preoccupazioni" sul fronte del "debito", che in Italia è ancora "molto alto". La segnalazione arriva dal forum Ambrosetti a Cernobbio (Como), dove il leader Ue auspica che il nostro Paese "riduca il debito" per aiutare a far tornare la fiducia sui mercati. Dijsselbloem aggiunge che "Renzi è sulla strada giusta" con le sue riforme, "inevitabili per riavviare l'economia".