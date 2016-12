Riforme, Fitch: "Presto per sapere se alzeranno il Pil italiano"

"E' ancora troppo prestio per dire se le riforme su lavoro, legge elettorale, istruzione e fallimenti delle aziende alzeranno significativamente il Pil italiano nel lungo termine". Lo afferma l'agenzia di rating Fitch in una nota. "L'esito del referendum di ottobre sarà fondamentale per determinare se la spinta alle riforme continua o va in stallo", aggiungono gli analisti di Fitch.