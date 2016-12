Revlon acquista Elizabeth Arden per 870 milioni di dollari, in una transazione interamente in contanti. Revlon mette sul piatto 14 dollari per ogni azione di Elizabeth Arden, offrendo un premio del 50% rispetto al prezzo di chiusura di 9,31 dollari per azione di Elizabeth Arden. Dal matrimonio nasce un big globale nel settore della bellezza. Il matrimonio è già stato approvato dai consigli di amministrazione delle due società.