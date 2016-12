Retribuzioni al palo e lavoro autonomo: chi sono i nuovi poveri

03:00 - L'Istat considera a rischio povertà la quota di popolazione che dispone di un reddito familiare inferiore ad una specifica soglia, fissata al 60% della distribuzione media del reddito familiare. È un indicatore molto importante perché si colloca nell'ambito della strategia Europa 2020 per l'attivazione di politiche sociali ad hoc.

Nel 2013, l'ultimo riferimento dell'Istat, la soglia di povertà calcolata sui redditi del 2012 è pari a 9.456 euro e in tale condizione vive il 28,4% della popolazione. Il rischio di povertà, a sua volta, include diverse tipologie. Sono a rischio povertà, per intenderci, le persone che vivono in famiglie a bassa intensità di lavoro (l'indicatore tiene conto dei mesi in cui i componenti della famiglia hanno lavorato durante l'anno), oppure quelle che vivono in grave deprivazione materiale, che non riescono a fare fronte alle spese per beni o servizi (a sua volta questo indicatore si suddivide in diverse fattispecie).

Quando si discute di lavoro il più delle volte ci si preoccupa del tasso di disoccupazione, dimenticando i diversi indicatori che fotografano le dinamiche del mercato. Ad esempio il livello dei salari, fermo, come ci informa l'Istat, anche a settembre. L'indice delle retribuzioni contrattuali, infatti, è rimasto invariato rispetto al mese precedente e aumenta dell'1,1% annuo, mantenendosi però ai minimi dal 1982. Non solo. La quota complessiva di dipendenti in attesa di rinnovo del contratto è pari al 59%, invariata rispetto ai due mesi precedenti. Il tempo di attesa del rinnovo per i lavoratori con il contratto scaduto è in media di 33 mesi, 18,1 mesi per i dipendenti del settore privato.

C'è un altro aspetto da tenere in considerazione in materia di salari: il costo del lavoro. Il salario propriamente detto è la retribuzione che l'imprenditore paga al lavoratore, ma il primo ha una spesa più ampia rispetto a quanto effettivamente percepito dal secondo. Perché il costo del lavoro prevede anche i contributi sociali (destinati a pensioni, assistenza medica...). Il lavoratore, da par suo, è interessato al potere d'acquisto (cioè la differenza tra il reddito da lavoro e il prezzo dei beni o servizi acquistati); l'imprenditore valuta soprattutto il costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP), ovvero il rapporto tra il costo del lavoro e la produttività del lavoro dei singoli dipendenti. Tutti insieme, i contributi a carico del lavoratore e i contributi a carico del datore di lavoro, fanno il cuneo fiscale di cui le parti datoriali e le associazioni di categoria invocano un giorno sì e l'altro pure una riduzione sostanziale. In Italia pesa oltre il 46% (l'Istat lo ha riferito a maggio, ma l'anno di analisi è il 2011). I contributi sociali dei datori di lavoro ammontano al 25,6% e il 20,8% è a carico dei lavoratori sotto forma di imposte e contributi.

Un discorso a parte, infine, lo meritano i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS ai quali spettano i versamenti sia di imposte che di contributi sociali. Molti li hanno definiti i nuovi poveri: il compenso lordo medio è di 18.640 euro, quello netto di 8.670 euro annui per 723 euro mensili. Secondo i calcoli dell'Osservatorio XX maggio, su mille euro guadagnati, il lavoratore autonomo usufruisce di effettivi 515 euro (sono 903 euro per un lavoratore dipendente). Per non parlare dell'assenza di tutele e assistenza in caso di malattie. A proposito, di nuovo, del rischio povertà, emarginazione e sfruttamento.