Renzi: "Ue, Grexit problema minore"

Per il premier Matteo Renzi l'eventualità Grexit non è il problema maggiore che l'Europa deve affrontare: è più importante decidere il futuro dell'Ue. "Sto per andare a Bruxelles - spiega - per un ennesimo dibattito sull'Europa. Ma c'è un problema più grande dell'emergenza Grecia, il problema di che tipo di Europa vogliamo per il futuro". E per costruire "un'Europa politica, non solo economica, c'è bisogno di tutta la nostra intelligenza".