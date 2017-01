Renzi: meno precari con Jobs Act

"Crescono i lavoratori stabili, più 36%. Come era quella del Jobs Act che aumenta i precari?". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, commentando gli ultimi dati Inps che rilevano come le assunzioni stabili nel nostro Paese siano in crescita nel 2015. "L'Italia riparte, tutto il resto è noia", aggiunge il premier.