Renzi: la Grecia faccia le riforme

"Sono convinto che la Grecia debba seguire la strada maestra delle riforme strutturali". Lo ha detto Matteo Renzi a Berlino, sollecitando al rispetto delle regole, e ricordando che l'Italia ha fatto grandi sforzi "per rispettarle". Poi un passaggio sull'Europa che "deve cambiare passo e non può avere soltanto una visione economica". Come Europa "rischiamo di diventare fanalino di coda e non locomotiva".