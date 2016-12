Renzi: Grecia? No contagio Italia

"Non c'è alcun contagio economico per l'Italia" dall'emergenza greca. E' quanto ribadisce il premier Matteo Renzi nel corso di un'intervista a Al Jazeera. Penso sia impossibile fare un referendum sull'Europa e sull'euro in Italia solo perché lo prevede la Costituzione". Renzi sottolinea come la "maggioranza assoluta degli italiani sia per l'Europa, non contro l'Europa". Quanto ad Atene, poi, Renzi dice che tutto "dipende dal governo greco".