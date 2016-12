12:08 - Per combattere l'evasione fiscale "bisogna cambiare approccio verso il cittadino, che si deve sentire moralmente accompagnato, e il pubblico non è solo controllore ma diventa il consulente". A dirlo è il presidente del Consiglio Matteo Renzi, che sottolinea come "per chi sbaglia non ci sono scappatoie, va stangato, ma le norme vanno rese più semplici, la semplicità è presupposto per il contrasto alla criminalità".