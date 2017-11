Regno Unito, Boe alza tassi allo 0,5%: prima stretta in 10 anni

Bank of England ha annunciato di aver alzato il costo del denaro 0,25% allo 0,5%. La decisione è in linea con le attese. Si tratta della prima stretta in 10 anni. Due i voti contrari al ritocco al rialzo. La Boe ha spiegato che ulteriori strette avverranno "molto gradualmente" nei prossimi tre anni. I tassi erano stati dal marzo del 2009 all'agosto del prossimo anno allo 0,5%, per poi calare al minimo storico dello 0,25% dopo il referendum sulla Brexit.