Regali di Natale, gli italiani riducono la spesa ma puntano sulla tecnologia

14:34 - Per i regali di Natale gli italiani ridurranno le spese, orientandosi però maggiormente verso la tecnologia. Secondo l'indagine Confcommercio, tre italiani su cinque ridurranno il budget a disposizione per i regali rispetto allo scorso Natale: la spesa media sarà di 171 euro, in linea con lo scorso anno ma in riduzione di oltre il 40% rispetto al 2009 (era di 289 euro). In aumento gli acquisti online (+7,9% sul 2013) e quelli di smartphone e tablet.

Quanto si spenderà per i regali - Tre consumatori su cinque dichiarano di voler spendere meno dello scorso anno per i regali natalizi. Il 95,1% dei consumatori stanzierà un budget non superiore ai 300 euro (era meno del 70% nel 2009). In particolare, aumentano coloro che contano di spendere meno di 100 euro (sono il 33,2% nel 2014 contro il 31,5% dello scorso anno) e diminuiscono quelli che spenderanno tra i 100 e i 300 euro (sono il 61,9% rispetto al 63,5% del 2013). Soltanto il 4,9% è intenzionato a spendere oltre 300 euro.



Coloro che, più degli altri, hanno deciso di tagliare il budget per gli acquisti natalizi, sono in prevalenza i giovanissimi (fino a 24 anni), la fascia di età compresa tra i 45 e i 54 anni e le famiglie, soprattutto residenti nel Mezzogiorno e nelle grandi aree metropolitane. La spesa media per persona per i regali di Natale si attesta a 171 euro, sostanzialmente in linea con il valore dello scorso anno ma il 40,7% in meno rispetto al 2009 (era pari a circa 289 euro). Questa stima restituisce la gravità della crisi dei redditi e dei consumi anche nella metrica degli acquisti dei regali di Natale.



Nessun taglio sui viaggi - Nel Natale al risparmio le vacanze di fine anno tengono e durante le feste saranno 10 milioni gli italiani in viaggio. Torna a crescere, ma di poco, la spesa media per persona prevista, quest'anno a quota 622 euro. Emerge dal sondaggio Confesercenti-Swg, che evidenzia anche che saranno vacanze soprattutto italiane e spesso nelle città d'arte (che sorpassano le ferie in montagna).



Non mancherà un pizzico di romanticismo con un piccolo boom dei viaggi di coppia. Ma tutto con prudenza, tanto che molti dei vacanzieri passeranno Natale e più ancora Capodanno in casa di amici e parenti. Capodanno rimane l'occasione più scelta per un viaggio: per la fine dell'anno sarà in vacanza quasi un italiano su dieci (il 9%). Il 5% degli intervistati ha invece indicato Natale, mentre il 7% andrà in villeggiatura in un altro periodo delle prossime feste.