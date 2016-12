Referendum riforme, Confindustria: se fallisce sarà recessione

Il fallimento del referendum costituzionale di ottobre "potrebbe interrompere il recupero intrapreso e far ricadere l'economia italiana in recessione". E' quanto rileva l'ufficio studi di Confindustria, che tra le cause della potenziale instabilità inserisce anche la Brexit e le elezioni presidenziali negli Stati Uniti. "La risalita dell'economia è modesta", aggiungono gli esperti.