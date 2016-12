Referendum Grecia, "no" al 60,2%

E' in corso lo spoglio dei voti del referendum in Grecia. Quando è stato scrutinato l'11,51% delle schede, il "No" è in netto vantaggio con il 60,02% contro il 39,98% dei "Sì". Anche i dati reali, quindi, confermerebbero la vittoria di Alexis Tsipras come previsto dai sondaggi diffusi subito dopo la chiusura delle urne.