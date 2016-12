Referendum Grecia, code ai seggi

08:28 - Tra i primi leader politici a votare nel referendum odierno in Grecia è stato l'ex premier Kostas Karamanlis, tornato in questi giorni sugli schermi tv per un forte appello a votare Sì. Promotori dell'"OXI" e del "NAI", del sì e del no, continuano a distribuire materiale anche davanti ai seggi per convincere gli indecisi che, secondo i sondagisti, risulteranno determinanti per la vittoria. Si registrano code ai seggi.

