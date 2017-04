Referendum Alitalia, Calenda: "Con no forte rischio liquidazione"

"Il governo ha fatto un lavoro di mediazione per trovare un equilibrio". Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, intervenendo sul referendum per il pre-accordo in Alitalia. "Noi - ha aggiunto - non vogliamo mettere più soldi pubblici, vogliamo che Alitalia diventi competitiva. Se il referendum dovesse dare un esito negativo, quello che deve essere chiaro a tutti è che si va verso il rischio concretissimo di una liquidazione".