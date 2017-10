Reddito di autonomia, modello lombardo presentato a Bruxelles

Il programma offre ai soggetti in difficoltà ulteriori opportunità di accesso alle prestazioni in ambito sanitario, sociale, abitativo e di ricerca attiva del lavoro.



“Nidi Gratis” - L’iniziativa è stata finanziata da Regione Lombardia nel 2016 con 32 milioni di euro. L’Assessorato per il Reddito di Autonomia e Inclusione sociale ha, inoltre, deciso di confermare la misura anche per l’anno 2017-2018, con un investimento di oltre 32,5 milioni di euro. Con “Nidi Gratis” i beneficiari hanno visto azzerata la retta dell’asilo nido per i loro figli, sia nelle strutture pubbliche, sia in quelle private convenzionate con il pubblico. Nella nuova programmazione, i Comuni con nidi pubblici rimasti precedentemente esclusi potranno partecipare alla misura adeguandosi al requisito principale, cioè l’applicazione di rette differenziate in base alle fasce Isee.



"Bonus bebè" - Da segnalare anche il successo ottenuto dal cosiddetto "Bonus bebè". Si tratta di un contributo economico di 1.800 euro sia in caso di gravidanza e nascita (divisi in due tranche), sia in caso di adozione: più del doppio rispetto al contributo statale, che prevede, invece, l'erogazione di 800 euro in un un'unica soluzione alla madre a partire dal settimo mese di gravidanza e in caso di adozione. Dai dati relativi alla sperimentazione lombarda è emerso che sono state finanziate 9.800 domande nel periodo compreso tra giugno 2016 e aprile 2017, con una spesa di oltre 12,6 milioni di euro. In virtù dell'ottimo riscontro dell'iniziativa, Regione Lombardia ha stanziato, a partire da maggio 2017, altri 10,8 milioni di euro per proseguire la misura a sostegno delle famiglie lombarde.