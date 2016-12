Rcs, Tar: non sospende l'Opas di Cairo, decisione Consob giusta

Il Tar ha confermato il comunicato della Consob del 22 luglio con cui la Commissione aveva ritenuto di non dover sospendere l'offerta pubblica di acquisto e scambio di Cairo su Rcs MediaGroup. I giudici ora attendono una relazione di approfondimenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, e hanno fissato per il 5 dicembre l'udienza di merito. Respinti i ricorsi di Diego Della Valle, Pirelli e International Media Holding.