Rcs libri, M. Berlusconi:orgogliosi

"E' un'operazione di cui siamo particolarmente orgogliosi. Un rilevante investimento, da parte di una grande azienda italiana, in un settore nobile e speciale come quello del libro". Lo ha dichiarato Marina Berlusconi, presidente della Arnoldo Mondadori editore, in riferimento all'acquisizione di Rcs Libri. "La Mondadori torna a crescere e compie un passo cruciale verso una sempre maggiore solidità", ha poi aggiunto.