Rcs: da cordata Bonomi e soci esposto in Consob su Opas Cairo

Andrea Bonomi e i soci storici di Rcs (Mediobanca, Unipol, Pirelli, Della Valle) che hanno lanciato un'Opa su Rcs, risultata perdente, hanno presentato un esposto in Consob per verificare eventuali irregolarità sull'Opas di Urbano Cairo. "International Media Holding - si legge - comunica che ha presentato un esposto in Consob chiedendo di verificare se vi siano state irregolarità nello svolgimento dell'Opas da parte di Cairo".