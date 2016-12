Rcs, Cairo rilancia: alza Ops del 33% e prevede fusione

Urbano Cairo

Urbano Cairo ha alzato l'Ops su Rcs da 0,12 a 0,16 azioni offerte per ciascun titolo del gruppo di via Rizzoli, con un aumento del 33,3% rispetto al corrispettivo originario. E prevede la fusione per incorporazione da realizzarsi nei 12-24 mesi successivi al perfezionamento dell'offerta. Lo si legge in una nota del suo gruppo. "Cairo Communication non molla e fa una proposta importante", commenta Cairo uscendo dalla sede della società.