Rcs, Cairo presidente e amministratore delegato: "Sono emozionato"

Al termine del Cda di Rcs, Urbano Cairo ha detto di aver assunto "il ruolo di presidente e di amministratore delegato. Siamo entrati in tre consiglieri e l'assemblea sarà convocata il 26 settembre". Cairo ha detto di essere "emozionato" spiegando che "ci sono tante cose da fare e prima si comincia e meglio è. Giovedì sarò in via Solferino per salutare il direttore del Corriere". E sui ricorsi per l'Opas: "Abbiamo agito in modo limpidissimo".

Il lungo cda, oltre ad approvare i risultati del primo semestre, ha sancito le dimissioni dell'ad Luara Cioli, del presidente Maurizio Costa e del consigliere Gerardo Braggiotti per far posto a Cairo e ad altri due consiglieri di sua emanazione.



"In questa fase di transizione siamo entrati nel consiglio in tre, come nomina di Cairo Communication. Marco Pompignoli, Stefania Petruccioli come indipendente e io in quanto presidente, con deleghe di amministratore delegato", ha spiegato Cairo. "Ringrazio anche chi ha dato la disponibilità uscendo e facendo entrare noi. Ringrazio perché non era una cosa scontata e l'ho molto apprezzata", ha quindi proseguito.