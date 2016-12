Rcs, Cairo: "Felice per vittoria, ora voglio tutte le deleghe"

"Sono contento, non potevo immaginare un risultato migliore. Ora voglio avere tutte le deleghe e capire, quando esce un euro, perché esce e come". Lo ha detto Urbano Cairo all'arrivo all'assemblea degli azionisti della sua società dopo la conquista del controllo di Rcs. Rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se potrebbe assumere il ruolo di amministratore delegato, Cairo ha risposto: "Assolutamente sì, sarò in prima linea".