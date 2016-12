Rcs: a Mondadori esclusiva Libri

13:30 - Il Cda di Rcs ha deciso a maggioranza di proporre a Mondadori la concessione di un periodo di esclusiva sino al 29 maggio 2015 per l'acquisizione della quota in Rcs Libri per approfondire termini e condizioni dell'eventuale operazione. Lo annuncia una nota. Rcs ha anche avviato una negoziazione in via esclusiva "con un primario operatore finanziario" per la possibile cessione della quota di partecipazione del 44,45% detenuta nelle radio Finelco.

