Rc Auto, tariffe record in Italia

In Italia ci sono stati "progressi considerevoli" sul fronte dell'Rc Auto, ma "da molti anni è il Paese dalle tariffe più alte nel confronto internazionale", soprattutto a causa "dell'enorme presenza di frodi". Lo ha affermato Salvatore Rossi, presidente dell'Ivass, secondo cui "poco mancherebbe ad una vera e propria svolta". Per le assicurazioni italiane in generale "la crisi del biennio 2011-2012 è superata", ha poi aggiunto Rossi.