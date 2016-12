Rc Auto, giù i prezzi: -16,5% in sei mesi, ridotto il divario Nord-Sud

11:50 - Continua il calo dei prezzi dell'Rc Auto. In soli sei mesi il costo di una polizza è calato del 16,5% e la spesa media è stata pari a 524,26 euro, il 21,08% in meno rispetto a un anno fa. Si riduce pure il divario tra Nord e Sud anche se la regione più conveniente è il Trentino Alto Adige (369,06 euro) mentre la più cara resta la Campania (838,37 euro). Una buona notizia, quindi, che prova a compensare l'aumento del costo della benzina.

E' quanto emerge dalle rilevazioni dell'Osservatorio RC Auto di Facile.it e Assicurazione.it: "Prosegue da almeno sei mesi la forte riduzione del costo delle polizze RC auto – afferma l'amministratore delegato Mauro Giacobbe –. E' infatti costante, in un periodo di conclamata difficoltà economica delle famiglie italiane, il tentativo delle compagnie di studiare prodotti validi per gli assicurati e al contempo competitivi dal punto di vista dei prezzi".



Entrando nei dettagli delle polizze, l'Osservatorio nota come tra le garanzie accessorie, che coprono i danni non inclusi nell’RC auto, la più richiesta resta sempre l’assistenza stradale, che cresce ulteriormente rispetto all’ultima rilevazione: questa opzione è stata inserita dal 31,62% degli italiani che hanno richiesto un preventivo (era il 28,46% a febbraio 2015).



Segue la garanzia in caso di infortunio al conducente, presente nel 25,98% dei preventivi. La tutela legale è la terza per numero di preferenze, con il 19,7%. Cala leggermente l’interesse degli italiani per la polizza di furto e incendio, scelta dal 10,9% di chi ha richiesto un preventivo.



La classifica regione per regione - Trentino in testa, Campania fanalino di coda. Tra le altre regioni, sorridono Friuli Venezia Giulia (470,40 euro) e la Valle d’Aosta (371,54 euro). Meno fortunati gli automobilisti pugliesi (646,35 euro) e calabresi (626,80 euro).