Ray Way, Ei Towers: progetto solido Renzi: non cambiano le regole

20:34 - Ei Towers ha ribadito alla Consob la "bontà e la solidità del progetto" dell'offerta pubblica lanciata su Rai Way. L'amministratore delegato Guido Barbieri ha detto che l'incontro con gli esponenti dell'autorità di controllo è stato "molto sereno e costruttivo", aggiungendo che "non sono previste modifiche dell'offerta rispetto a febbraio", raggiungere il 66,7% della società delle torri della Rai.

Entro lunedì dovranno arrivare le risposte all'Antitrust che ha definito la comunicazione preventiva dell'operazione "incompleta". Ei Towers dovrà dare indicazioni, tra l'altro, sugli effetti della concentrazione sia nel mercato delle torri di trasmissione sia in quelli connessi dell'audience televisivo e della raccolta pubblicitaria. Ma anche spiegare le ragioni di un'offerta che ha ad oggetto una quota di capitale, il 66,7% apparentemente irraggiungibile.



Renzi: non cambiano regole - "Mediaset faccia ciò che serve per la loro azienda rispettando le regole. E noi le regole non le cambiamo per Mediaset, né in positivo, né in negativo. Il 51% di Raiway deve restare pubblico, su questo non si discute". Così il premier Matteo Renzi in un'intervista al settimanale L'Espresso.



Presidente Ray Way: "Opas senza precedenti" - L'opas su Ray Way "non ha precedenti", dal momento che la società "non è contendibile". Lo ha detto il presidente di Ray Way Camillo Rossotto in audizione alla commissione industria del Senato. "Un'opa volontaria e totalitaria su un'azienda di cui lo Stato detiene il 65% e su cui è stato posto un vincolo a mantenere in mano pubblica il 51% non ha precedenti", ha sottolineato Rossotto. Il presidente di Rai Way, interpellato dal presidente della commissione Massimo Mucchetti su quando e come la società sia stata informata dell'offerta pubblica di acquisto e scambio di Ei Towers, ha detto che il comunicato della società di Mediaset è stato trasmesso il 25 febbraio e inviato a Rai Way la sera precedente via pec alle 23.45: "Io - ha aggiunto Rossotto - l'ho letto alle 5 di mattina.



"Polo torri idea razionale" - "Sono in passivity rule (regola che vieta azioni difensive senza il consenso dell'assemblea) e non sono in grado né in condizione di commentare nessuna operazione che modifichi il perimetro della società", ha spiegato il presidente di Rai Way a chi gli chiede un commento su un possibile polo delle torri. "In tempi non sospetti - ha aggiunto a margine di un'audizione - avevo parlato della razionalità di un polo infrastrutturale unico facendo riferimento a Paesi razionali come la Francia, dopo c'è un operatore indipendente in grado di ottimizzare gli investimenti".



Ei Towers: "Modifiche opa se progetto rispettato" - "Eventuali modifiche alle condizioni dell'offerta dovrebbero comunque mantenere inalterata la valenza industriale e i ritorni finanziari del progetto". Lo afferma Ei Towers in una nota definendo "prematuro" esprimersi su modifiche fino a quando l'opa non sarà stata valutata da Rai Way e Rai.