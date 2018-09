Rating Italia, Tria: "Convinceremo Fitch con azioni di governo"

Il ministro, incontrando a Shanghai i media italiani nell'ultima tappa della visita istituzione in Cina, ha osservato che "poiché il programma di governo che si sta mettendo a punto risponde alle linee che sono già state più volte espresse ufficialmente, sia dal presidente del Consiglio che da me, evidentemente questo non ha convinto perché erano soltanto dichiarazioni".



"Ma adesso che le azioni nelle prossime settimane si tradurranno in documenti ufficiali del governo, io penso che questi giudizi verranno corretti in senso positivo, poiché di fatto sono giudizi che non si basano su situazioni di fatto, ma si basano su attribuzioni di intenzioni al governo, che evidentemente differiscono dalle intenzioni dichiarate dal governo".



"Da Moscovici parole gentili, ma io parlo per il governo" - Tria ha dunque espresso apprezzamento nei confronti del commissario Ue agli Affari monetari Pierre Moscovici che, in una recente intervista, lo ha definito "un interlocutore serio e ragionevole". "Moscovici ha riferito di un rapporto del tutto tranquillo di dialogo con la Commissione Ue che non è mio personale. Bisogna sempre ricordare che quando parlo con Moscovici e con gli altri componenti della commissione, parlo come ministro dell'Economia e quindi parlo a nome del governo", ha osservato Tria.