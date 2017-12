Rapporto Censis sull'innovazione tecnologica: italiani preoccupati di perdere il lavoro

Un paese diviso in due – A temere per il loro futuro sono soprattutto i ceti sociali più bassi. Per il restante 47,8% della popolazione la tecnologia aiuta a ridurre il divario sociale e permetterà di generare nuove opportunità in scenari del tutto inesplorati.



Continuando a leggere il report,inoltre, un dato importante dimostra che la maggior parte degli italiani (il 55%) è favorevole a introdurre una tassa per i giganti del web, che continuano a fatturare miliardi a fronte di trattenute fiscali minime. Ottimo il giudizio sulla sharing economy. Per oltre il 70% della popolazione, l’economia condivisa permette di risparmiare offrendo svariati servizi sia nel settore del turismo, con Airbnb o Couchsurfing, sia nella mobilità con applicazioni come BlaBlaCar ed Enjoy. Alla possibilità d’integrare il reddito famigliare utilizzando questo tipo di tecnologia, però, gli italiani non sono convinti e la percentuale disposta a investire in questo campo scende al 55%.



Sul fronte energia, invece, gli italiani si dichiarano favorevoli al fotovoltaico (82,4%) e all’eolico (73,3%), mentre oltre il 77% vorrebbe vedere chiuse le raffinerie a petrolio le centrali a carbone. Infine un dato che fa riflettere. Sempre più connazionali sono disposti a perdere la loro privacy in cambio di una maggiore protezione contro azioni criminali e terroristiche e solo il 15,4% paventa una riduzione della libertà. L’innovazione tecnologica in questo settore sembra percepita come necessaria diventando così parte integrante della vita. Un piccolo prezzo da pagare per la salvaguardia della sicurezza