Rallenta il mercato dei tablet mentre si fanno largo“2-in-1”

A quanto pare il mercato dei tablet è arrivato a un punto di stallo. Complice, da un lato, la lunga durata dei dispositivi, che porta quindi i consumatori a rimandare dismissione e sostituzione, e, dall'altro, l'entrata massiccia sul mercato dei dispositivi "2-in-1".

Secondo Gartner, infatti, le vendite del 2014 sarebbero cresciute solo dell’11% contro il 68% registrato nel 2013 sul 2012. I dispositivi venduti sono stati circa 216 milioni, contro i 195 milioni del 2013 (e i 116 milioni del 2012).

Le cause, secondo il Research Director di Gartner, Ranjit Atwal, sono molteplici. “Innanzitutto – spiega - la durata di vita di tali device si estende sempre più, visto che sono condivisi tra i membri della famiglia, e il periodico aggiornamento del software, in particolare per i dispositivi iOS, mantiene i tablet aggiornati. Un altro fattore che incide è la mancanza di innovazione nell’hardware, il che frena i consumatori dal comprarne di nuovi”.

È proprio in base a tali motivazioni che nelle stime per il 2015 e per il 2016 Gartner indica un ulteriore rallentamento. Ci si aspetta, infatti, un +8%, a 233 milioni di unità per l’anno in corso e un +10% per quello a seguire (a 259 milioni di dispositivi). Per il 2018 le stime di vendita parlano di circa 285 milioni di unità che, se confermate, significherebbero un +13% progressivo annuo, quindi una lieve ripresa rispetto al dato odierno.

Stando alle previsioni, i consumatori che decideranno di sostituire il proprio dispositivo, non lo faranno acquistando un nuovo tablet, piuttosto opteranno per un “2-in-1”, ovvero un device ibrido tra laptop e tablet, consentendo una crescita esponenziale della quota di mercato di tali dispositivi, arrivando addirittura al 32% del mercato entro il 2018.

La crescita del comparto degli Ultramobile (in cui rientrano alcuni tipi di laptop-tablet) è stata rilevante già tra 2013 e 2014 e promette di raggiungere buoni risultati anche per l’anno appena iniziato. Dai 21, 5 milioni di dispositivi venduti nel 2013 si è passati agli oltre 37 milioni del 2014. Gartner indica poi vendite superiori ai 64 milioni di dispositivi per il 2015 e superiori alle 85 milioni di unità per il 2016.

Il fenomeno “2-in-1” darà anche una scossa al mercato totale dei Pc: in calo ormai da diversi anni, crescerà dello 0,9% tra 2014 e 2015 (passando dai 318 ai 321 milioni di dispositivi) e del 3,7% nel 2016 (a 333 milioni di device).