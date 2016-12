Rai Way, Renzi: "E' un'operazione di mercato, non di politica"

22:21 - "Dovete considerare le operazioni di mercato per quelle che sono, non politiche. Per questo serve la libertà di chi è sul mercato e il rispetto delle regole". Lo ha detto Matteo Renzi sostenendo la linea del governo sull'opa di Ei Towers, controllata da Mediaset, per l'acquisto di Rai Way. "Il governo ha messo delle regole e non intende modificarle", ha aggiunto il premier.

Renzi fa riferimento al decreto della presidenza del Consiglio del 2 settembre 2014 con il quale si è stabilito di mantenere in capo alla Rai una quota nel capitale di Rai Way non inferiore al 51%.



Rai Way, Cda informativo - Il presidente di Rai Way, Camillo Rossotto, ha confermato che il Cda è stato tenuto "per informare i consiglieri sugli avvenimenti degli ultimi giorni" dopo l'Opas lanciata da Ei Towers. Dopo aver ribadito, al termine del consiglio, che "non è stata presa nessuna decisione", ha replicato che il discorso della nomina di un advisor "è prematuro". Sarà invece "solo sui conti" il prossimo Cda del 12 marzo. Esclusi per ora altri Consigli sull'argomento.