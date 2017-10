Quote latte, Corte di Giustizia Ue respinge il ricorso dell'Italia

La Corte di giustizia Ue ha respinto il ricorso dell'Italia, confermando la decisione della Commissione Ue sul recupero integrale degli aiuti per le quote latte. Secondo la Corte, la legge con cui l'Italia ha fatto slittare al 30 giugno 2011 la rata annua di rimborso in scadenza il 31 dicembre 2010, ha trasformato in un aiuto nuovo e illegale tutto il regime di aiuti concesso un tempo, a condizioni diverse, dal Consiglio Ue.