Questione esodati, sindacati in piazzaSalvini: aboliamo la legge Fornero

"Le risorse ci sono e vanno messe oggi per completare la salvaguardia di tutti", ha detto il segretario confederale della Cgil Vera Lamonica, ricordando che sono 3 miliardi i risparmi dei precedenti stanziamenti per gli esodati.



"Impropriamente il Mef ha distolto dal fondo esodati creato dal Parlamento delle risorse, queste risorse invece devono andare a 50mila persone che a fine anno si troverebbero senza stipendio e senza pensione", ha aggiunto il segretario confederale della Cisl Maurizio Petriccioli. "Siamo qui per esigere il rispetto della certezza del diritto - ha concluso il segretario confederale della Uil Domenico Proietti - noi chiediamo che i soldi risparmiati dalle misure di salvaguardia precedenti, siano destinati alla settima salvaguardia".



Alla situazione degli esodati si unisce quella di Opzione donna, la norma del 2004 che prevede la possibilità per le lavoratrici di andare in pensione a 57 anni di età con 35 di contributi e il calcolo contributivo per chi matura i requisiti fino alla fine di quest'anno, "ma non viene applicata", ha spiegato la coordinatrice del Comitato Opzione donna Dianella Maroni. "Non ci prendano in giro - ha affermato - vogliamo solo il rispetto della legge, che è stata disattesa".



Salvini: legge Fornero infame - "Cancelliamo la Fornero e non solo come legge, ma proprio.... Non è possibile passare il tempo parlando di riforma del Senato, costituzione e matrimoni gay, mentre c'è una legge infame come la Fornero che sta per compiere 4 anni e ha derubato milioni di italiani". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, al presidio degli esodati. "La Lega è pronta a sedersi a discutere da domani, non è accettabile che Renzi dica che cambierà la riforma Fornero nel 2018. Abbiamo perso la pazienza", ha concluso Salvini.



Sindacati: "Protesta continua" - L'incontro con il sottosegretario del Tesoro Pier Paolo Baretta sugli esodati è stato "del tutto insoddisfacente per Cgil, Cisl e Uil. La mobilitazione continua", hanno quindi affermato i sindacati spiegando che il sottosegretario ha proposto un nuovo incontro tra due settimane.