15 maggio 2015 Quanto hanno speso gli italiani per leggere Nel 2014, la spesa complessiva per lʼacquisto di libri, e-book ed e-reader è stata pari a 1,5 miliardi di euro

L'auspicio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è che l'Iva per gli e-book al 4%, introdotta dall'Italia con la legge di Stabilità 2015, diventi una regola condivisa da tutta l'Unione europea. Dove, invece, le norme vietano la possibilità di applicare un'Iva ridotta a qualunque servizio fornito per via elettronica. Come gli e-book, per l'appunto.

L'invito del capo dello Stato è comprensibile: equiparare – dal punto di vista fiscale – gli e-book ai libri cartacei potrebbe aiutare il mondo editoriale ad offrire un prodotto ad un prezzo ancora più contenuto. Del resto molti sono i vantaggi economici offerti da un libro digitale: non richiede di essere stampato, stoccato e trasportato; tutte operazioni che pesano per il 13% sul prezzo di copertina.

Gli e-book, prodotti economicamente più convenienti rispetto ai libri tradizionali, potrebbero favorire il ritorno ad un'abitudine sempre meno diffusa: la lettura. Secondo l'Istat, ad esempio, nel 2014 gli italiani con più di 6 anni che hanno letto almeno un libro all'anno sono passati dal 43% dell'anno precedente al 41,4%. Tra il 2010 e il 2014 si sono 'smarriti' 2,6 milioni di lettori: il 10% del totale.

Tra i tanti italiani, che non hanno rinunciato al piacere di leggere un libro, una quota ha deciso di ricorrere al prestito (nel 2013, osserva il Centro per il libro e la lettura, la percentuale di chi aveva letto un libro era superiore a quella di chi ne aveva acquistato uno: il 43 contro il 37%) oppure ha preferito utilizzare un e-book. Secondo i dati Istat, infatti, nel 2014 il 13,1% della popolazione ne ha letto almeno uno: in crescita rispetto all'anno precedente. A restare stabile, semmai, è la spesa sostenuta per l'acquisto dei libri.