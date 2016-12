Quanto costa ristrutturare un immobile in Italia

Secondo quanto contenuto nella bozza della legge di Stabilità 2016, il bonus per le ristrutturazioni e il miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili verrà confermato anche per il prossimo anno. Anzi, secondo il comunicato finale diffuso da Palazzo Chigi, la detrazione sulle spese per gli interventi di ristrutturazione riporterà un aumento dal 36% al 50%, mentre rimarrà al 65% la detrazione stabilita dall'Ecobonus. Vediamo però nel dettaglio quanto costa, oggi, ristrutturare una casa in Italia.

Secondo un'analisi di Immobilare.it, in collaborazione con la start-up ProntoPro.it la cifra media necessaria per ristrutturare un immobile di 70 metri quadri (posto al primo piano in un'area semi centrale) in Italia è di 34 mila euro (per lavori di demolizione, rimozione, costruzione di tramezzi, intonaci e rasature, pavimenti e rivestimenti, opere da imbianchino, opere da idraulico, impianto di riscaldamento, impianto elettrico, assistenze murarie, condizionamento dell'aria, infissi e fornitura materiali).



Mentre il prezzo medio in Italia per una casa con le caratteristiche prese in considerazione dallo studio è di circa 133.500 euro, il prezzo sale notevolmente se ci si sposta nella Capitale, dove il prezzo per l'acquisto di un immobile di questo tipo supera i 235 mila euro. A Roma risultano al di sopra della media anche i costi per gli interventi di ristrutturazione: 38.900.



Sopra la media troviamo anche Trento (35.850 euro), Venezia (35.050), Milano (37.500 euro), Firenze (34.600) e Genova (34.500).



Ben più conveniente risulta ristrutturare un immobile a Catanzaro, dove costa in media 28.850 euro. Sostanzialmente è il sud l'area del Paese dove ristrutturare un'abitazione costa meno. Non a caso al secondo posto della classifica c'è Palermo, con un costo medio di 29.700 euro, e al terzo Campobasso, con 30.050 euro.