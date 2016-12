Quanto costa affittare un appartamento in Italia

Secondo il Rapporto sulle locazioni 2015 di Solo Affitti, elaborato con la collaborazione di Nomisma, nel 2015 i canoni d'affitto in Italia sono cresciuti dell'1,7% rispetto all'anno precedente. Nel nostro Paese, affittare un appartamento costa mediamente 516 euro. Si tratta di una media, naturalmente.



In alcune città – Roma e Milano, ad esempio – prendere in affitto un appartamento costa di più che altrove: nella Capitale occorrono 809 euro contro i 916 del capoluogo lombardo. A Perugia (396 euro), Campobasso (381 euro) e Potenza (379 euro) l'affitto medio è decisamente più basso.



Oltre a rappresentare un'inversione di tendenza rispetto al passato recente – dal 2010 al 2014 i canoni d'affitto sono scesi del 12,5% –, l'incremento medio certificato dall'indagine Solo Affitti-Nomisma si è verificato con intensità diverse nelle città italiane.



A Bologna (+11,6%), Perugia (+9%), Bari (+8,5%), Napoli (+6,3%) e Genova (+5,5%) l'aumento è stato superiore alla media nazionale. Mentre in altri centri come Palermo (-7,7%), Roma (-2,2%), Potenza (-5%), Campobasso (-5%), Trieste (-1,9%) e Trento (-1,2%) sono stati registrati dei cali.



Non è (forse) una casualità se nelle città dove gli affitti hanno subìto una contrazione, la quota delle famiglie, che prendono in affitto un appartamento come abitazione principale, è superiore alla media nazionale e oscilla tra l'80% di Trento al 70,4% della Capitale. Più in generale, la rilevazione Solo Affitti-Nomisma ha certificato un incremento delle famiglie che vivono in affitto, passata dal 50,3% del 2014 al 59,8% del 2015.