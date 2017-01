Quantitative easing, la Bce comprerà titoli di Stato italiani per 130 miliardi

16:31 - Via al Quantitative easing della Banca centrale europea. L'Eurotower ha acquistato titoli di Stato di Germania, Francia, Belgio, e anche italiani. Iniziata quindi la maxi iniezione di liquidità nell'Eurozona con titoli, in gran parte di Stato, a un ritmo di 60 miliardi di euro al mese. L'intenzione è di continuare fino a settembre 2016 o finché l'inflazione invertirà la rotta. Bankitalia acquisterà titoli per 130 miliardi.

Acquisti titoli Italia per 130 mld - La Banca d'Italia acquisterà titoli di Stato italiani, nell'ambito del piano Qe della Bce, per 130 miliardi di euro. E' quanto informa l'istituto centrale secondo cui includendo le operazioni effettuate dalla Bce gli acquisti complessivi di titoli pubblici del nostro Paese saliranno a circa 150 miliardi. Arsenale da 1.140 miliardi - L'arsenale messo in campo da Mario Draghi per raggiungere l'obiettivo è portentoso: un potenziale di 1.140 miliardi di euro. L'Italia dal Qe, secondo la Cgia di Mestre, dovrebbe ricevere fino a 150 miliardi di euro.



Vi rientrano gli Abs e le obbligazioni garantite, e un 12% è in titoli di istituzioni europee, ma il grosso è costituito da titoli di debito pubblico, e rigorosamente sul solo mercato secondario per non violare il divieto di finanziamento monetario. E' possibile acquistare anche bond sovrani con rendimento negativo, ma non al di sotto del tasso Bce sui depositi che al momento è pari a -0,20%.



I mercati rispondono bene - I mercati sembrano galvanizzati nonostante la mina greca. Lo spread è sotto i 90 punti (ai minimi dal maggio 2010), i titoli della "periferia" sono ai minimi storici di rendimento e l'euro sotto 1,10 dollari a livelli mai visti in 11 anni. E vede positivo anche il premier, Matteo Renzi che sottolinea che per l'Italia, nel primo trimestre, è probabile che il Pil torni positivo dopo decine di rilevazioni negative.



Il Qe concretamente, ecco la torre di controllo - Ma cosa succede in queste ore? Il Qe è suddiviso fra l'Eurotower e gli istituti nazionali (l'80% dei rischi è in capo a loro) che svolge il grosso degli acquisti. Non c'è frenesia ma è stato comunque un fine settimana di lavoro per fare in modo che la "macchina" funzioni alla perfezione. A Francoforte c'è un direttorato denominato market operations, di cui fanno parte circa 180 persone, che segue, analizza e opera su obbligazioni e liquidità. Un team di una decina di persone, che fa capo alla divisione "euro area bond markets", effettua tecnicamente il Qe.



Francoforte che sorveglia attentamente gli istituti nazionali con un monitoraggio continuo per fare in modo che vengano rispettate le quote pari al capitale di ciascun Paese nella Bce, acquisterà solo titoli che hanno una scadenza tra due e 30 anni e con un rating di "investment grade". Quindi tagliata fuori la Grecia fino a quando non verrà ripristinata la deroga sui bond ellenici.